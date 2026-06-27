Analizaron la evolución de los recursos coparticipables y una propuesta normativa

Representantes de las áreas económicas mantuvieron una nueva mesa de trabajo para analizar la evolución de los recursos coparticipables y avanzar en una propuesta normativa vinculada a su distribución.

Durante el encuentro se evaluó el contexto económico actual y el comportamiento de los fondos coparticipables, con especial atención a su impacto en la planificación financiera. En ese marco, se informó que los recursos de origen nacional correspondientes a junio registraron una disminución del 5% respecto de las estimaciones iniciales realizadas por los organismos nacionales.

Además, se destacó la reducción de los plazos administrativos para la liquidación y remisión de los fondos coparticipables, una medida que busca aportar mayor previsibilidad en las transferencias.

Otro de los ejes de la reunión fue la presentación de un borrador de propuesta normativa destinada a actualizar el marco para la determinación de la base de cálculo de los ingresos computables utilizados en la distribución de los recursos coparticipables.

Los participantes coincidieron en la importancia de continuar con estos espacios de trabajo técnico para seguir analizando la iniciativa y avanzar en consensos que permitan contar con criterios claros y actualizados para la distribución de los recursos.