Villegas: “A pedido del Superior Tribunal de Justicia, y luego de 27 años, avanzamos con su ampliación”

El Legislador Pablo Villegas, del MPF, manifestó la importancia institucional del tratamiento al proyecto elevado por el Superior Tribunal de Justicia, a la legislatura provincial: “En esta sesión tenemos plena conciencia de que estamos frente a un proyecto de ley histórico por su trascendencia institucional, porque por primera vez se hace uso de la herramienta legal prevista por el artículo 155, que habilita, que luego de una serie de pautas, esta Cámara pueda tratar en sesión la posibilidad de ampliar el número de los miembros del Superior Tribunal de Justicia provincial.”



En este sentido, el legislador remarcó: “En el ámbito de la Comisión acordamos tratar este asunto de manera conjunta, dándole el trámite parlamentario en distintas reuniones, con una amplia participación de todos los actores vinculados a la administración de justicia provincial.”



Villegas continuó: “Este proyecto de ley encuentra su génesis en una acordada del Poder Judicial quienes, con total libertad e independencia, tomaron la determinación, luego de 27 años, de dar a conocer a esta Cámara la necesidad de la ampliación del Tribunal de Justicia. Entendemos que, luego de 27 años, la provincia en todos sus ámbitos de competencia institucional, ya no es la misma que en 1993 o 1991, el Gobierno no es el mismo, el poder ejecutivo no es el mismo, los ejecutivos municipales no son los mismos, ni la población es la misma; se ha sufrido una serie de transformaciones sociales e institucionales muy importantes en la provincia a los largo de estos años y éste, junto a otros asuntos, fueron quedando pendientes de resolver, como a principios de este año, en el cual abordamos la reforma del Código Procesal Penal, que permitirá tener una justicia más ágil”, concluyó.