Nueva instancia de inscripción a nivel inicial y primario para el ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, informa que hasta el 22 de octubre se llevará a cabo la tercera instancia de inscripciones para estudiantes de nivel inicial y primario.

En cuanto a nivel inicial corresponde a vacantes de salas de 3, 4 y 5 años, en tanto que nivel primario corresponde a estudiantes de 1° a 6° grado que aún se encuentren sin vacantes en escuelas públicas de toda la provincia. Las secciones de 2 años de nivel inicial se habilitarán con una pre-inscripción con carácter condicional.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en cada establecimiento educativo presentando DNI original del estudiante o Acta de nacimiento y del Padre, Madre o Tutor y número de CUIL del progenitor/a; según los siguientes horarios:

Instituciones de nivel inicial: de 9 a 11h y de 13:45 a 15:45h

Instituciones de nivel primario: de 8 a 10h y de 13:30 a 15:30h

Cabe destacar que las escuelas de nivel primario que no cuentan con vacantes para 1° grado son; en Río Grande Escuelas N°7 y 42 en ningún turno, Escuela N°23 en el turno mañana y Escuela N°44 en turno mañana, y en Ushuaia, en las Escuelas N°13, 39 y 47.