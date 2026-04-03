El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó el Acto Central por el “44° Aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” que se desarrolló en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia. Lo hizo junto al presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Juan Carlos Parodi, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al Gobernador de la Provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, al Presidente Provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, a la presidenta del superior tribunal de justicia, María del Carmen Battaini, al Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto y al Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y asuntos internacionales, Andrés Dachary.

Durante el acto, Dachary se dirigió a los presentes y planteó que la causa debe entenderse en distintas dimensiones temporales y estratégicas, remarcando que “Malvinas no tiene cuarenta y cuatro años, sino que es una cuestión histórica de larga data que debe analizarse más allá del conflicto de 1982”.

“En el último año el mundo cambió. Se está dejando de lado el derecho internacional para avanzar hacia la ley del más fuerte. En este marco el reclamo no puede limitarse únicamente a la diplomacia. Malvinas tiene que ser pensada desde la economía, desde el poder político, desde la defensa” dijo y agregó que “malvinizar es construir poder también, incorporando dimensiones científicas, tecnológicas y sociales”

El funcionario fue crítico respecto a decisiones de política exterior del Gobierno Nacional, advirtiendo que algunas acciones del país pueden perjudicar el posicionamiento argentino en el plano internacional. “Le estamos dando la espalda a todo el mundo que históricamente nos ha apoyado con la cuestión Malvinas”, indicó.

Dachary También cuestionó la cooperación con el Reino Unido en materia de recursos, al señalar que “estamos facilitando la expoliación en relación a la pesca”, y advirtió sobre el avance en la explotación petrolera en las islas, “lo que incrementa su valor geopolítico y dificulta una eventual negociación por la soberanía”.

“Hay que complicar la presencia británica, no tenemos que facilitarle los costos”, remarcó.

Dachary también subrayó la importancia estratégica de Tierra del Fuego en el nuevo orden global, afirmando que “hoy Tierra del Fuego es el centro de la geopolítica mundial en relación al control de los pasos bioceánicos y la proyección hacia la Antártida”.

Finalmente, Dachary destacó el compromiso del Gobierno provincial con la causa Malvinas, asegurando que “existe una decisión política firme de sostener y profundizar las acciones en defensa de la soberanía. Se vienen llevando adelante medidas concretas desde el minuto uno, muchas de ellas inéditas en la historia de la provincia, orientadas a frenar avances británicos y fortalecer la posición argentina. Estas acciones se desarrollan en un contexto complejo, pero con la convicción de que la defensa de Malvinas debe ser una política activa, permanente y con mayor protagonismo estratégico dentro del Estado”.

Participaron también de la ceremonia Veteranos de Guerra fueguinos y de otras provincias, autoridades provinciales, municipales, legislativas, Diputados y Senadores de Tierra del Fuego y de otras provincias, familiares de los Caídos en las Islas Malvinas, autoridades del Cuerpo Diplomático extranjero y consulares con asiento en la provincia, Jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales y Provinciales, abanderados y escoltas, representantes de asociaciones sindicales y de la sociedad civil y vecinos y vecinas de la provincia.

Concluido el acto, autoridades nacionales; provinciales y municipales; excombatientes; familiares; y vecinos se colocaron ofrendas florales en honor a la memoria de los Caídos en las Islas.