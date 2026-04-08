Formación clave para enfrentar incendios forestales en la provincia

Se llevó adelante una nueva instancia de capacitación orientada a fortalecer la respuesta ante incendios forestales, con la realización de un Curso Inicial para Combatientes que reunió a distintos actores vinculados a la emergencia y la protección ambiental.

La propuesta se desarrolló en la ciudad de Ushuaia y estuvo dirigida principalmente a Bomberos Voluntarios, quienes pudieron incorporar herramientas fundamentales para intervenir en situaciones de riesgo, especialmente en zonas de interfase donde confluyen áreas naturales y urbanas.

El curso fue impulsado a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, en articulación con el área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Tierra del Fuego, dando continuidad a un trabajo conjunto que busca mejorar la preparación y coordinación entre instituciones.

Durante la capacitación se abordaron contenidos teóricos, se realizaron evaluaciones físicas para medir la resistencia de los participantes y se llevaron a cabo prácticas en terreno, donde se aplicaron técnicas específicas, manejo de herramientas y estrategias de organización en el combate del fuego.

Esta instancia no solo permitió unificar criterios de intervención entre los distintos equipos, sino también afianzar la coordinación entre organismos, un aspecto clave frente a escenarios cada vez más complejos. Quienes superen las evaluaciones obtendrán una certificación que los habilita para actuar a nivel local.

Actualmente, se cuenta con alrededor de medio centenar de personas capacitadas en la provincia para responder ante incendios forestales, y se prevé continuar con nuevas instancias formativas y procesos de actualización, con el objetivo de seguir fortaleciendo la prevención y la capacidad de respuesta en todo el territorio.