Una nueva línea interna intenta revitalizar al radicalismo

Río Grande.- “El Movimiento Nacional de la Militancia Radical es un movimiento dentro de la Unión Cívica Radical, cuyo objetivo es levantar banderas fundacionales que siguen teniendo vigencia y que se han ido dejando de lado, en los últimos tiempos”, introdujo el ingeniero y reconocido militante radical Enrique ‘Quique’ Schoua.

En este sentido, anotó que “el MNMR surge entonces respondiendo a la imperiosa necesidad de recuperar el protagonismo necesario para desenvainar y presentar batalla frente a la lamentable situación nacional. Nos encontramos hoy frente a una monumental crisis económica, moral e institucional, sin precedentes, de mayor profundidad que la del 2001, habida cuenta del gran crecimiento de la población que sin trabajo debe recurrir a los denominados ‘planes’, lo cual lejos de aportar soluciones definitivas solo posterga el inevitable desenlace”, entendió.

La Argentina ‘planera’

Sobre los planes “para salir de la pendiente negativa que nos llevó una vez más a una crisis, como viene sucediendo década tras década, no se ven ni provenientes ni del gobierno ni de la oposición. Los únicos planes de los que tenemos noticias, son los diseñados para que un sector importante de la población, sea obligado a mendigar la ayuda del Estado”, dijo.

Agregó que “un sector que es cada vez mayor, desprotegido totalmente, e incapaz de percibir el destino que ha sido urdido y reservado para ellos: Continuar sobreviviendo gracias a la voluntad discrecional del gobierno de turno, pero sin la menor perspectiva de salir de ese status, sino que condenados de por vida. Se los llama peyorativamente ‘Los Planeros’ y se los descalifica como si tuvieran culpa de algo. Pero son las verdaderas víctimas indefensas de la falta de políticas activas para librarlos de esta situación. No hay planes para eliminar los planes y transformarlos en asalariados o emprendedores que se puedan ganar el sustento con dignidad. Solo hay planes para seguir con los planes, los que son útiles a la hora de aportar votos cada dos años”, cuestionó.

Schoua entendió que “son los partidos políticos los instrumentos de los que se valen las sociedades democráticas para fortalecer y consolidar el sistema, y así contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus integrantes. Ahora bien cuando quienes tienen la responsabilidad de conducir los partidos se concentran casi exclusivamente en trabajar para la próxima elección en lugar de la próxima generación, nos encontramos con un problema grave, del cual nuestro partido no es ajeno. En nuestro caso la UCR tiene como clausurado su debate interno, desde hace ya bastante tiempo, predicando democracia de dientes para afuera, pero ha dejado de practicar de practicar el debate internamente, implementando todo tipo de subterfugios para evitar la presentación de listas alternativas en cada elección interna, sin respetar la carta orgánica que promueve el recambio, logrando así, conservar algunos impresentables su cuota de poder, aunque cada vez más exigua”.

Observó que toda esta situación “genera en la militancia decepción y desencanto, que contagia al resto de la sociedad. La cual está necesitando que desde la política se genere una convocatoria amplia y así generar las estrategias imprescindibles para cerrar la denominada grieta que impide que gobierno y oposición generen los consensos necesarios para la implementación de las políticas de estado básicas para el desarrollo de nuestro País, en un marco de austeridad y administración pública exenta de corrupción. Y así confeccionar, provincia por provincia, municipio por municipio un plan de corto, mediano y largo plazo con sus correspondientes indicadores de avance, para ir saliendo de esta lamentable situación, que de no resolverse a tiempo, nos llevará irremediablemente a un destino sin retorno”, advirtió.

“Solo de esta forma evitaremos que el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, quede inmerso inexorablemente en un escenario en el que será difícil sino imposible sobrevivir con dignidad”, postuló Schoua.

Las autoridades

Consultado sobre la conformación de este espacio a nivel nacional y provincial, el ingeniero Schoua informó que “el sábado 3 de octubre pasado se realizó vía zoom la Convención Nacional del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. En maratónica sesión de más de 8 horas con más de 350 delegados de todas las provincias se consensuó un documento fundacional”.

Los delegados por Tierra del Fuego fueron Laura Rojo, Silvia Gomis, el mencionado Enrique Schoua, Norma González, José María Martín, Eduardo Cabral, Eduardo Geiler,

Verónica Alejandra Flores, Osvaldo Romero, Jorge Fusari, Francisco Arqueros, Sandra Liliana Molina, Daniel Nicolai, Luis Fernando Millanguir, Daniel Podwiazny y Lisandro García Vieyra.

Los encargados de exponer por Tierra del Fuego fueron Enrique Schoua de Río Grande y Norma González de Ushuaia.

El domingo 11 de octubre se constituyó, en reunión plenaria virtual (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin) la Mesa de Acción política Provincial del MNMR.

“En breve se conformarán las juntas departamentales Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, para luego designar los tres delegados al Plenario Federal por Tierra del Fuego. Todo bien, avanzando viento en popa. La gente que se está convocando a participar se muestra entusiasmada y con ganas de aportar trabajo y esfuerzo para consolidar esta línea interna”, aseguró Schoua.

Finalmente, el entrevistado compartió que “la flamante Mesa Provincial, este lunes 19 de octubre dará inicio al tratamiento de la problemática fueguina de jubilados y desempleados. Se eligieron estos tópicos en primer lugar debido a su desprotección. Dado que los jubilados no poseen prácticamente herramientas de presión para hacer valer sus derechos, y los sindicatos se ocupan de sus trabajadores afiliados y no de desempleados”.