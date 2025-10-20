Río Grande promueve la Prevención de Cáncer de Próstata durante noviembre

La ciudad llevará adelante, por segundo año consecutivo, un programa gratuito de prevención y detección temprana del cáncer de próstata destinado a hombres mayores de 45 años.

Durante todo el mes de noviembre se implementará una nueva edición del Programa de Prevención de Cáncer de Próstata, una iniciativa que busca reforzar el cuidado de la salud masculina a través del diagnóstico temprano y la promoción de hábitos preventivos.

La propuesta está dirigida a todos los varones mayores de 45 años, con o sin obra social, quienes podrán acceder a evaluaciones gratuitas y completas. Esta acción surge a partir del éxito alcanzado en 2024, cuando se logró detectar casos de cáncer en estadios iniciales, permitiendo tratamientos oportunos y mejor pronóstico para los pacientes.

Las atenciones se realizarán en el Centro de Especialidades Médicas (Av. San Martín 28) y en los Centros de Salud ubicados en distintos puntos de la ciudad: Hna. Luisa Rosso 779, Hna. Taparello 389, El Alambrador 212 y Águila Mora 2348.

En los próximos días se dará a conocer la modalidad de inscripción y turnos para quienes deseen participar de los controles.

Con estas acciones, Río Grande continúa fortaleciendo la prevención como herramienta clave para el cuidado de la salud y la detección temprana de enfermedades.