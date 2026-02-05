Renovación de autoridades en la Prefectura Naval Río Grande

El intendente Martín Perez acompañó el acto oficial de cambio de jefatura y resaltó la articulación institucional como eje para el desarrollo y la seguridad de la ciudad.

El intendente Martín Perez participó del acto de cambio de mando en la Prefectura Naval Argentina con asiento en Río Grande, una ceremonia institucional que reunió a autoridades civiles, representantes de fuerzas de seguridad y distintos actores de la comunidad local.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Prefectura, donde asumió formalmente como nuevo jefe el prefecto Carlos Maximiliano Gúspero. La ceremonia fue presidida por el prefecto principal Víctor Hugo Delgado, en el marco de los protocolos oficiales de la fuerza.

Durante su participación, el jefe comunal puso en valor la importancia de sostener un vínculo permanente de cooperación entre el Municipio y la Prefectura Naval, destacando que el trabajo conjunto resulta fundamental para fortalecer las políticas de prevención, seguridad y cuidado de la comunidad.

En ese contexto, Perez remarcó el papel central que cumple la Prefectura en una ciudad cuya historia y desarrollo están profundamente ligados al río y al mar, y señaló que recuperar y fortalecer esa identidad ribereña constituye un desafío que requiere del compromiso de todas las instituciones.

Asimismo, destacó la labor articulada que se viene desarrollando con distintas áreas municipales, especialmente en acciones vinculadas a la prevención y a la respuesta ante situaciones complejas, valorando el profesionalismo y la predisposición del personal de la Prefectura.

La ceremonia contó además con la presencia de integrantes del gabinete municipal, personal de Defensa Civil, efectivos de fuerzas de seguridad, Veteranos de Guerra de Malvinas y representantes de diversas instituciones, en un acto que reafirmó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos organismos que integran la vida institucional de Río Grande.