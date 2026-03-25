La Carpa de la Dignidad: memoria viva en vísperas de Malvinas

En la antesala de una nueva Vigilia del 2 de abril, Río Grande volvió a reunir a su comunidad en torno a uno de los símbolos más representativos de la causa Malvinas: la Carpa de la Dignidad.

En un emotivo acto, concejales de la ciudad acompañaron a los veteranos de guerra en la inauguración de este espacio que, año tras año, se convierte en punto de encuentro, reflexión y reconocimiento colectivo.

La apertura de la carpa marcó además el inicio de la Semana de Malvinas, en el marco del 44° aniversario de la gesta. En esta oportunidad, el evento tuvo un carácter especial, ya que será la última vez que se levante la estructura tradicional tras más de tres décadas de vigilias ininterrumpidas. En su lugar, se proyecta la construcción de un edificio permanente que mantendrá vivo el espíritu de este sitio tan significativo.

Ubicada sobre el bulevar de la avenida Héroes de Malvinas, la carpa vuelve a erigirse como un espacio cargado de historia, donde vecinos, autoridades y excombatientes comparten recuerdos, testimonios y homenajes. Del acto participaron representantes del Centro de Veteranos de Guerra, autoridades provinciales y municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y una nutrida presencia de la comunidad.

Durante la jornada, los concejales destacaron la importancia de sostener viva la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. En ese sentido, subrayaron que este tipo de encuentros no solo honran a quienes combatieron, sino que también fortalecen una causa que debe trascender las diferencias políticas y consolidarse como una política de Estado.

Por su parte, desde el Centro de Veteranos se remarcó el profundo valor simbólico de la Carpa de la Dignidad como un espacio que invita a no olvidar. A lo largo de los años, este lugar ha buscado reconstruir las vivencias de quienes participaron en el conflicto de 1982, manteniendo encendida la memoria a través de relatos, objetos y expresiones de reconocimiento.

Con emoción y gratitud, los veteranos agradecieron el acompañamiento constante de la comunidad, destacando que este homenaje colectivo refleja el respeto y el cariño de todo un pueblo. Asimismo, expresaron su anhelo de que, en un futuro cercano, este espacio pueda consolidarse de manera definitiva como un sitio permanente de memoria.

Una vez más, la Carpa de la Dignidad se levanta como un símbolo de unidad, memoria y compromiso. En cada rincón, en cada historia compartida, late el recuerdo de quienes dieron todo por la patria, reafirmando que la causa Malvinas sigue viva en el corazón de los argentinos.