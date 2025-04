Una manta, una campera, una ayuda: lanzan campaña solidaria en Río Grande

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Comedor de María dio inicio a una campaña solidaria bajo el lema “El abrigo de María”, destinada a asistir a familias que atraviesan una situación económica compleja.

El objetivo es claro: reunir ropa de invierno y elementos de cama como frazadas, colchas y camperas, que serán entregados a personas en situación de vulnerabilidad en distintos barrios de la ciudad.

“Muchos vecinos no pueden afrontar los gastos que implica el invierno. Hay chicos que no tienen camperas y familias que no cuentan con frazadas suficientes. Por eso apelamos a la solidaridad de la comunidad para que esta campaña llegue a quienes más lo necesitan”, explicó María González, responsable del comedor ubicado en la Margen Sur.

Las donaciones se pueden acercar a tres puntos habilitados:

Comedor de María: Uani 854, planta baja, dpto. B (Margen Sur)

Prometeo Gym: Av. Belgrano 1348, 1° piso

Radio Aire Libre (96.3 FM): Antártida Argentina 850

Desde la organización invitan a todos los vecinos y vecinas de Río Grande a colaborar con abrigos en buen estado, sumándose a esta cruzada que busca hacerle frente al frío con empatía y compromiso.