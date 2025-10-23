Se abrieron las inscripciones para las prácticas pre profesionales destinadas a estudiantes fueguinos

La Dirección de Relaciones Institucionales informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la cuarta edición de las prácticas pre profesionales, que se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero en las tres ciudades de la provincia.

Esta propuesta tiene como objetivo brindar a los estudiantes fueguinos la posibilidad de adquirir experiencia en distintos ámbitos laborales, complementando así su formación académica. Las prácticas se realizarán en diversas áreas del Gobierno provincial, como Educación, Producción y Ambiente, Salud, entre otras.

“El propósito es que los estudiantes tengan contacto con un entorno de trabajo real, lo que les permitirá fortalecer sus conocimientos y prepararse mejor para su futuro profesional”, señaló Agustín Cabariti, director de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Representación Oficial.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de noviembre enviando un correo electrónico a [email protected], donde recibirán los requisitos y pasos a seguir para participar.