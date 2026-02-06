Requisitos para los subsidios de gas y luz 2026: quiénes deben inscribirse y cómo es el trámite

Para recibir el beneficio, los usuarios deberán inscribirse en un nuevo sistema. Quiénes pueden recibirlo y cómo se hace el trámite.

El Gobierno Nacional comenzó a implementar el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo registro completamente digital para que se inscriban los usuarios que buscan recibir subvenciones de gas y de luz.

Quiénes pueden acceder a los subsidios energéticos: los requisitos

Según informaron desde el Ejecutivo, podrán acceder a los subsidios aquellos hogares cuyos ingresos, de los miembros en conjunto, no superen la suma de tres Canastas Básicas Totales (CBT). Actualmente, esa cifra se encuentra por encima de los $3.700.000.

Además, al ser un nuevo esquema, hay ciertos usuarios que ya perciben subsidios que deberán volver a hacer el trámite:

Los usuarios de garrafas o beneficiarios del ex Programa Hogar

Las personas que residan en una de las localidades con GLP (aquí la lista completa) y que recibían la Tarifa Social de Gas.

Por otro lado, las personas que ya están inscriptas en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

Paso a paso: cómo hacer para tramitar el subsidio energético

Las personas que cumplan con los requisitos para percibir las subvenciones a la luz y el gas, ya sea de red o envasado, necesitarán tener la siguiente información para realizar el trámite:

El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red.

El último ejemplar del DNI vigente.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico personal que se use con frecuencia.

Con todos estos datos cerca, el trámite se puede hacer de manera fácil y muy rápido online:

Ingresar al sitio oficial de los subsidios y seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”.

Completar el formulario digital con los datos personales, información del hogar, contacto y domicilio.

Revisá que todos los datos ingresados sean correctos, ya que el documento tiene carácter de Declaración Jurada.

Vas a recibir un código de confirmación de tu solicitud que vas a poder descargar como archivo PDF y que tenés que guardar como constancia del trámite.



Cabe resaltar que el código de confirmación de solicitud también sirve para conocer el estado del trámite en la aplicación o desde la web de MiArgentina. Así, podés enterarte si comenzaste a percibir o no el subsidio.