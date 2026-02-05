Feria de la Costanera: Una propuesta abierta para compartir y disfrutar al aire libre

Producción local, actividades recreativas y espacios para toda la familia se combinan en una jornada pensada para el encuentro comunitario.

Este sábado 7 de febrero, la Costanera será escenario de una nueva edición de la “Feria de la Costanera”, una iniciativa que invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una tarde distinta, con propuestas pensadas para todas las edades. La actividad se desarrollará de 14 a 21 horas en el sector del playón, con entrada libre y gratuita.

La feria reunirá a elaboradores, artesanos y productores locales, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos y creaciones, fomentando el consumo local y el fortalecimiento de la economía popular. El espacio busca, además, generar un punto de encuentro donde la comunidad pueda compartir y acompañar el crecimiento de los emprendimientos de la ciudad.

Durante la jornada, se llevará adelante una actividad de adopción responsable de mascotas, con la participación de protectoras locales y un espacio destinado a promover el cuidado y la tenencia responsable de animales de compañía.

Las infancias también tendrán su lugar destacado, con un Circuito Vial educativo, inflables, juegos y propuestas lúdicas que permitirán disfrutar de una tarde recreativa y segura. Las actividades están pensadas para incentivar el aprendizaje, el juego y el disfrute en familia.

La “Feria de la Costanera” se presenta así como una alternativa ideal para pasar el día al aire libre, fortalecer los lazos comunitarios y apoyar a la producción local, en un entorno pensado para el encuentro y la participación de toda la comunidad.