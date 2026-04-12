Prevención a tiempo: avanza la campaña de detección de cáncer colorrectal

Con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano, continúa desarrollándose la campaña de detección precoz de cáncer colorrectal 2026, una iniciativa dirigida a personas de entre 45 y 75 años, independientemente de si cuentan o no con obra social.

La propuesta se extiende hasta el 17 de abril y se lleva adelante en distintos espacios de atención sanitaria de la ciudad, incluyendo el Centro de Especialidades Médicas, los Centros de Salud N°1, 2, 3 y 4, así como también el Centro de Bienestar para Personas Mayores.

Quienes deseen participar deben acercarse de manera presencial a cualquiera de estos puntos, donde podrán registrarse y recibir el kit necesario para la realización del Test de Sangre Oculta en Materia Fecal (SOMF), una herramienta clave para la detección temprana de esta enfermedad.

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La inscripción se realiza en el horario de 8 a 16 horas, y forma parte de una estrategia fundamental para fomentar controles periódicos y hábitos de cuidado que pueden marcar la diferencia en la salud de la población.

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