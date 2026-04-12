Prevención a tiempo: avanza la campaña de detección de cáncer colorrectal

Con el objetivo de promover la prevención y el diagnóstico temprano, continúa desarrollándose la campaña de detección precoz de cáncer colorrectal 2026, una iniciativa dirigida a personas de entre 45 y 75 años, independientemente de si cuentan o no con obra social.

La propuesta se extiende hasta el 17 de abril y se lleva adelante en distintos espacios de atención sanitaria de la ciudad, incluyendo el Centro de Especialidades Médicas, los Centros de Salud N°1, 2, 3 y 4, así como también el Centro de Bienestar para Personas Mayores.

Quienes deseen participar deben acercarse de manera presencial a cualquiera de estos puntos, donde podrán registrarse y recibir el kit necesario para la realización del Test de Sangre Oculta en Materia Fecal (SOMF), una herramienta clave para la detección temprana de esta enfermedad.

La inscripción se realiza en el horario de 8 a 16 horas, y forma parte de una estrategia fundamental para fomentar controles periódicos y hábitos de cuidado que pueden marcar la diferencia en la salud de la población.