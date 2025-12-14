Está vigente la bonificación en impuestos por plantar árboles en las veredas

El Municipio recuerda a los y las riograndenses que está vigente la bonificación en el impuesto inmobiliario por cada árbol que los frentistas planten en sus veredas (fuera de su ejido particular), con los respectivos cuidados y mantenimiento del ejemplar.

Cabe destacar que tal beneficio es dado a través de la Ordenanza 3838/18; y que se bonificará hasta un máximo de 3 árboles.

Quienes estén interesados en obtener este beneficio antes de que finalice el año deberán realizar la solicitud a través del correo electrónico [email protected] o acercarse a mesa de entrada general del Municipio (Elcano 203). Tendrán que presentar la nota del pedido firmada por el titular, foto de los árboles y copia del DNI.

Finalmente, se informa que la solicitud debe renovarse todos los años, por lo cual aquellos que ya realizaron el trámite años anteriores, deberán contactarse y enviar la información para dar de alta nuevamente la bonificación. Tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre inclusive.

