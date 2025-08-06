Impulso al consumo local: el BTF refuerza beneficios con tarjeta fueguina

El Banco de Tierra del Fuego continúa promoviendo el consumo interno con una serie de beneficios especiales en el marco del Mes de la Niñez. La entidad anunció que hasta el 29 de agosto los clientes podrán acceder a 10 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope, utilizando la Tarjeta Fueguina en más de 800 comercios de la provincia.

La promoción alcanza rubros estratégicos como juguetería, indumentaria, librería, tecnología, deportes e instrumentos musicales, y se aplica en compras realizadas en las ciudades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, todos los días.

Una de las particularidades más valoradas por los usuarios es que el reintegro no tiene tope, lo cual permite un mayor ahorro, especialmente en compras de alto valor. Este beneficio se refleja directamente en el resumen mensual de la tarjeta de crédito.

Además, continúa vigente hasta el 3 de septiembre una campaña orientada al sector automotor, que contempla las mismas condiciones de financiación y reintegro en servicios técnicos, cambio de neumáticos y reparaciones, en plena temporada invernal.

Estas acciones se suman a las ya implementadas en áreas como salud, óptica y odontología, que también ofrecen financiación y descuentos, fortaleciendo así el poder adquisitivo de las familias fueguinas y apuntalando al comercio local.

Desde el banco destacaron que la Tarjeta Fueguina se posiciona como una herramienta clave de inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito y dinamizando la economía de Tierra del Fuego.

Asimismo, cada compra suma puntos para el programa BTF Más, el sistema de fidelización del banco que permite canjear productos de manera online y recibirlos sin costo en el domicilio.

Para conocer los comercios adheridos o gestionar la tarjeta, los interesados pueden ingresar a www.btf.com.ar.