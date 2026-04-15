Malestar por millonaria inversión en refacciones del Parque de Deportes Urbanos

La reciente inversión superior a los 70 millones de pesos destinada a trabajos de reacondicionamiento en el Parque de Deportes Urbanos ha generado un fuerte malestar en distintos sectores de la comunidad, que cuestionan el destino de los fondos y la prioridad de este tipo de gastos.

Según se informó, gran parte del presupuesto fue utilizada en el recambio de maderas fenólicas, clavos y otros elementos de fijación, además de tareas de pintura y mejoras eléctricas. Sin embargo, vecinos y vecinas expresaron su preocupación al considerar que se trata de un monto elevado para materiales que, a simple vista, no justificarían una erogación de tal magnitud.

Las críticas también apuntan a que el espacio había estado en funcionamiento hasta hace pocos meses, lo que refuerza las dudas sobre la necesidad de una intervención tan costosa en un período tan corto. En este sentido, se plantea la necesidad de una mayor transparencia en la administración de los recursos públicos, así como un detalle más preciso de los gastos realizados.

Si bien se reconoce que el parque es un espacio importante para las juventudes que practican deportes urbanos y que su mantenimiento resulta necesario, lo que genera mayor inquietud es la falta de información detallada sobre la obra. Resulta llamativo que se anuncien montos tan elevados sin especificaciones claras sobre los trabajos realizados, los procesos de licitación correspondientes, las garantías de la obra y la empresa a la cual se adjudicaron las tareas.

Asimismo, algunos sectores sostienen que existen otras áreas prioritarias que requieren inversión urgente, como infraestructura básica, servicios esenciales o mantenimiento de otros espacios públicos que presentan un estado más crítico.

Si bien las tareas buscan mejorar la seguridad y durabilidad del parque, el debate quedó instalado en torno a la razonabilidad del gasto y la planificación de las obras, en un contexto económico donde cada peso del presupuesto público adquiere una relevancia aún mayor.

De esta manera, el reacondicionamiento del Parque de Deportes Urbanos no solo pone en agenda la importancia de estos espacios para la comunidad, sino también la necesidad de revisar y justificar con claridad cómo se utilizan los fondos destinados a su mantenimiento.