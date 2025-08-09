Corte de energía programado para este lunes en Río Grande

La Cooperativa Eléctrica anunció que el próximo lunes 11 de agosto se interrumpirá el suministro eléctrico entre las 12:00 y las 13:30 horas para realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red.

El corte afectará a los barrios y sectores de Prefectura Naval, Islas de los Estados, Luisa Rosso, Pioneros Fueguinos, Kayen y Ángela Vallese.

Desde la institución indicaron que las tareas se desarrollarán únicamente si el clima lo permite, y pidieron comprensión a los vecinos por las molestias que puedan ocasionarse.