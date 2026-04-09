Convocatoria abierta para la Residencia en Salud Mental en Río Grande

Se encuentra abierta la inscripción para la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC) en la ciudad de Río Grande, una propuesta de formación destinada a profesionales interesados en especializarse en el abordaje integral de la salud mental.

El período de inscripción se extenderá desde el 9 hasta el 21 de abril de 2026. La residencia tiene una duración de tres años, es rentada y de dedicación exclusiva, y está orientada a egresados de Medicina, así como a licenciados en Enfermería, Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo Social.

El examen de ingreso se llevará a cabo el 17 de junio de 2026, de manera presencial y simultánea en Buenos Aires y Ushuaia.

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La RISaMC propone una formación centrada en el enfoque comunitario de la salud mental, combinando instancias asistenciales, teóricas y de investigación. A lo largo del trayecto, los residentes integran equipos interdisciplinarios, promoviendo el intercambio de saberes y la construcción conjunta de estrategias de intervención en distintos dispositivos.

Entre sus principales características, se destaca el trabajo colaborativo y la mirada integral, que favorecen el desarrollo de un pensamiento crítico y la participación activa en la toma de decisiones dentro de los equipos de salud.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse a través de los correos electrónicos: [email protected] y [email protected], o seguir las novedades en redes sociales vinculadas al área de salud.

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