Avanzan las obras de mejora y ampliación en el estacionamiento de Laguna Esmeralda

Las tareas buscan optimizar el acceso y la seguridad en uno de los puntos turísticos más visitados de la provincia. Se recomienda a los conductores circular con precaución durante el desarrollo de los trabajos.



Con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar un tránsito más seguro para residentes y turistas, se iniciaron este miércoles 15 de octubre los trabajos de adecuación y ampliación del estacionamiento en el acceso a Laguna Esmeralda, dentro de la Reserva Natural y Paisajística de Tierra Mayor. Las tareas continuarán el jueves 16, en el horario de 10 a 17 horas.

La intervención se lleva adelante de manera coordinada entre la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Ambiente, Manejo del Fuego, INFUETUR y Vialidad Nacional. El propósito principal es ampliar la capacidad del sector y evitar que los vehículos se estacionen sobre las banquinas, una situación que suele generar inconvenientes y riesgos para quienes visitan el área.

El titular de Protección Civil, Pedro Franco, explicó que los trabajos contemplan “la ampliación de los espacios disponibles para los visitantes y la adecuación de la playa de estacionamiento”, en respuesta a la alta afluencia de público que recibe el lugar.

“La gran concurrencia hace que, en muchos casos, el estacionamiento colapse y los vehículos se ubiquen en lugares indebidos, incrementando el riesgo para conductores y peatones”, señaló el funcionario.

Por último, Franco recomendó a quienes circulen por la zona hacerlo con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el sector.