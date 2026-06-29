Rigen alertas por fuertes vientos y nevadas en Tierra del Fuego

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas de nivel amarillo para distintos sectores de Tierra del Fuego debido a la presencia de fuertes vientos y nevadas previstas para las próximas horas.

Durante este lunes, la zona norte será afectada por vientos del oeste con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Para el martes, en tanto, se esperan nevadas de variada intensidad en los sectores centro y sur de la provincia, con acumulaciones de nieve que oscilarían entre los 10 y 30 centímetros. En las áreas de menor altura también podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener despejados los accesos a las viviendas.

Además, quienes deban circular por la Ruta Nacional Nº 3 o caminos provinciales deberán hacerlo con extrema precaución. Se recuerda que es obligatorio el uso de neumáticos de invierno (de sílice o con clavos) en vehículos livianos, mientras que los transportes de carga deben utilizar o portar cadenas.

En caso de emergencias, se solicita comunicarse de inmediato con los servicios de asistencia a través de las líneas 103 o 911.