Continúan abiertas las inscripciones para la 5.ª edición de la Digital Hackathon

Permanece abierta la convocatoria para participar de la quinta edición de la Digital Hackathon, una iniciativa destinada a fomentar la innovación, la creatividad y el desarrollo de soluciones tecnológicas entre jóvenes estudiantes.

La propuesta está dirigida a alumnos de nivel secundario y superior, además de organizaciones juveniles. Los equipos deberán estar conformados por entre tres y cinco integrantes, quienes deberán contar con el acompañamiento de un docente, tutor o referente institucional.

Las instituciones interesadas pueden completar la inscripción a través del enlace: https://bit.ly/4ezQ6l6. Para realizar consultas o solicitar más información también se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

Durante el desarrollo de la actividad, los participantes recibirán acompañamiento técnico y pedagógico para convertir sus ideas en proyectos orientados a resolver problemáticas escolares, sociales, comunitarias o ambientales. La propuesta concluirá con una jornada en la que se presentarán los trabajos y se realizará la premiación de las iniciativas destacadas.