Puerto de Ushuaia avanza con un nuevo sistema de seguridad tecnológica

El Puerto de Ushuaia inició el proceso de licitación para renovar su sistema de seguridad, una iniciativa que apunta a incorporar tecnología más moderna para fortalecer el monitoreo y la protección de las instalaciones portuarias.

La obra prevé el reemplazo y la actualización del circuito cerrado de cámaras de vigilancia (CCTV), con equipos de mayor capacidad y un sistema adaptado a las actuales necesidades operativas del puerto.

La modernización permitirá optimizar el control de los distintos sectores de la terminal, mejorar la supervisión de las actividades diarias y reforzar las condiciones de seguridad para quienes trabajan y transitan por el principal puerto fueguino. Una vez concluido el proceso licitatorio, se avanzará con la adjudicación e instalación del nuevo equipamiento.