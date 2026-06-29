Canals destacó el diálogo institucional para afrontar el contexto económico

El ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, sostuvo que el fortalecimiento del diálogo entre las distintas instituciones es una herramienta clave para hacer frente a la compleja situación económica que atraviesa Tierra del Fuego.

El funcionario señaló que los espacios de trabajo y encuentro con los municipios y con representantes nacionales buscan priorizar la construcción de acuerdos, más allá de las diferencias políticas, con el objetivo de garantizar la continuidad de las gestiones y reducir el impacto de la crisis en la población.

En ese marco, Canals hizo referencia a la reunión mantenida entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y remarcó la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo para encontrar soluciones comunes.

También recordó que, tras las diferencias surgidas por los índices de coparticipación, se conformó una mesa técnica para analizar la situación de los recursos. Según indicó, la problemática responde a una fuerte disminución de ingresos que afecta tanto a la Provincia como a los municipios.

Finalmente, aseguró que el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado ha permitido ordenar la situación financiera y enfrentar un escenario económico que calificó como especialmente complejo para Tierra del Fuego.