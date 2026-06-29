Crean el Registro Provincial de Historia Laboral para modernizar el sistema previsional

Quedó promulgada la Ley Provincial N.º 1624, que crea el Registro Provincial de Historia Laboral, una herramienta destinada a centralizar, resguardar y sistematizar la información laboral de los agentes de la administración pública provincial.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en la Legislatura, permitirá reunir en una única base de datos el historial laboral, previsional y contable de cada trabajador estatal, con el objetivo de agilizar los trámites jubilatorios, reducir la burocracia y brindar mayor transparencia en la gestión de la información.

Desde la Caja de Previsión Social destacaron que el desarrollo de este sistema comenzó en 2017 y representa un cambio significativo respecto del antiguo esquema de registro manual. Además, señalaron que los trabajadores podrán consultar y monitorear sus aportes a lo largo de su carrera laboral, favoreciendo un mayor control sobre sus datos.

La normativa también establece obligaciones para los organismos públicos, que deberán remitir la información correspondiente al registro antes del décimo día hábil de cada mes. Asimismo, los agentes deberán presentar el reconocimiento de servicios con aportes realizados en otros regímenes previsionales al ingresar a cualquiera de las administraciones alcanzadas por la ley.

Para quienes ya se encuentren desempeñando funciones al momento de la entrada en vigencia de la norma, se fijó un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga automática por otros dos, para completar la presentación de la documentación requerida.

De acuerdo con lo informado por la Caja de Previsión Social, la implementación del Registro Provincial de Historia Laboral permitirá avanzar hacia un sistema previsional más ágil, con mayor precisión en el cálculo de los beneficios jubilatorios y un acceso más transparente a la información de cada trabajador.