Descartan que la variante de hantavirus detectada en un crucero circule en Ushuaia

Las investigaciones realizadas tras los casos de hantavirus registrados en pasajeros del crucero MV Hondius confirmaron que la variante del virus vinculada a ese brote no circula en Ushuaia.

Los resultados, informados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), indican que la cepa asociada a los contagios ocurridos a bordo del buque no fue hallada en los estudios realizados en la ciudad. Además, se determinó que el período de incubación de la enfermedad no coincide con una posible exposición durante la estadía del crucero en Ushuaia.

Como parte del operativo de vigilancia ambiental se capturaron 144 roedores para su análisis. En el relevamiento no se detectó la presencia de Oligoryzomys longicaudatus, considerado el principal reservorio del virus Andes en la Patagonia.

Los estudios identificaron anticuerpos contra hantavirus en cinco ejemplares del género Abrothrix. Posteriormente, los análisis moleculares permitieron detectar una variante viral hasta ahora no descripta, distinta de todas las conocidas y sin relación con la que afectó a los pasajeros del MV Hondius.

Hasta el momento no se registraron casos humanos asociados a esta nueva variante y los especialistas continúan investigando el papel de la especie Abrothrix como posible reservorio.

Las tareas de monitoreo epidemiológico y ambiental continuarán en la provincia, junto con el fortalecimiento de la red de laboratorios y los controles periódicos de roedores silvestres para mejorar la capacidad de detección temprana de la enfermedad.