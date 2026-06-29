Anses confirmó los nuevos montos de la AUH para julio 2026: cómo quedan los pagos con el aumento del 2,15%

Este incremento, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, impactará de forma directa en los ingresos de más de 2,5 millones de familias argentinas.

En el marco del nuevo esquema de movilidad previsional regulado por el Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Capital Humano oficializaron una actualización del 2,15% en los haberes de las asignaciones sociales para el mes de julio.

Este incremento, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, impactará de forma directa en los ingresos de más de 2,5 millones de familias argentinas

El desglose de los montos: ¿Cuánto llega al bolsillo?

Bajo la nueva escala técnica, el valor bruto de referencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $ 148.049. Sin embargo, es importante recordar que los beneficiarios no perciben la totalidad de esa cifra mensualmente. Anses aplica una retención administrativa obligatoria del 20% para fiscalizar el cumplimiento de metas sanitarias y escolares.

De esta manera, los montos netos que se acreditarán en julio son los siguientes:

AUH estándar por hijo: $ 118.439,20 (con una retención de $ 29.609,80).

Asignación por Embarazo: $ 118.439,20.

AUH por Hijo con Discapacidad: $ 385.649,60 (sobre un valor bruto de $ 482.062).

Refuerzos alimentarios: Tarjeta Alimentar y Plan 1000 Días

Para complementar los haberes y morigerar el impacto inflacionario en la canasta básica, el Ministerio de Capital Humano mantendrá vigentes los programas de asistencia nutricional. La Tarjeta Alimentar se liquidará de forma unificada en la cuenta de seguridad social del titular con los siguientes valores:

Familias con un hijo: $ 72.250.

Familias con dos hijos: $ 113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Asimismo, aquellos hogares con niños de hasta tres años percibirán el Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo monto actualizado para julio asciende a $ 55.841 por cada menor alcanzado.

Cómo recuperar el 20% retenido: la Libreta AUH

Para acceder a los fondos acumulados durante el año anterior, los titulares deben presentar de manera obligatoria la Libreta AUH. Este trámite certifica los controles de vacunación, el seguimiento pediátrico y la asistencia escolar.

El proceso se realiza de forma digital a través de Mi Anses, ingresando con Cuil y Clave de la Seguridad Social. Una vez allí, se debe generar el formulario, llevarlo a la escuela y al centro de salud para su certificación y, finalmente, subir una fotografía nítida del documento completo a la plataforma. Una vez aprobado, el beneficiario podrá destrabar el monto acumulado del período previo.