Nuevas facilidades para abonar tributos: hasta 10 cuotas sin interés con el Banco Tierra del Fuego

Los contribuyentes de Río Grande ya pueden acceder a una nueva modalidad de financiación para el pago de sus impuestos locales, a partir de un convenio suscripto con el Banco Tierra del Fuego. La propuesta permite cancelar obligaciones en hasta 10 cuotas sin interés utilizando las tarjetas Fueguina Visa y Fueguina MasterCard.

La iniciativa, que se encuentra vigente, incluye además un reintegro del 10% del total abonado para quienes opten por planes de financiación de entre 3 y 10 cuotas. Dicho beneficio se acreditará en el resumen correspondiente a la primera cuota. En el caso de elegir 1 o 2 cuotas, también se podrá pagar sin interés, aunque sin acceder al reintegro.

Desde la entidad bancaria provincial destacaron que esta herramienta apunta a acompañar a las familias fueguinas, brindando alternativas que permitan ordenar las finanzas personales y cumplir con sus obligaciones tributarias sin afectar de manera significativa su economía mensual.

La medida se complementa con el esquema de beneficios fiscales vigente para 2026, que contempla descuentos por pago anticipado, reconocimiento al buen contribuyente, bonificaciones para jubilados y pensionados, además de incentivos vinculados al compromiso ambiental y la seguridad vial.

De esta manera, se amplían las opciones disponibles para facilitar el cumplimiento impositivo, promoviendo mayor previsibilidad y alivio financiero en un contexto económico desafiante.