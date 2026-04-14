Choque múltiple en Fangio y Lima: cuatro vehículos involucrados y daños en una vivienda

Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de las calles Fangio y Lima, en Río Grande, donde cuatro vehículos se vieron involucrados en una secuencia de impactos que generó importantes daños materiales.

De acuerdo a la información brindada por la Comisaría Tercera, el siniestro involucró a un Ford Ka blanco, conducido por Florencia Pinto (33), y un Peugeot 2008 gris, al mando de María Eugenia Duré (46). A raíz de la colisión, uno de los rodados impactó contra un Citroën C3 rojo y un Renault Duster gris, ambos estacionados y pertenecientes a Sebastián Alegre (27) y Mónica Cobián (52), respectivamente.

Producto de la violencia del choque, uno de los vehículos terminó subiendo a la vereda y colisionando contra las rejas de una vivienda ubicada en la esquina, ocasionando daños tanto en el rodado como en la propiedad.

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En el lugar trabajó personal policial junto a agentes de Tránsito, quienes realizaron los test de alcoholemia a ambas conductoras, arrojando resultados negativos. Asimismo, se asistió a los involucrados y se ordenó la circulación vehicular, que se vio momentáneamente afectada.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Las partes fueron asesoradas sobre los pasos legales a seguir mientras se avanzan en las actuaciones para determinar las causas del siniestro.

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