PLAN DE ACUICULTURA: “es una decisión con impacto directo en nuestro desarrollo productivo y en la generación de empleo”

Así lo sostuvo la secretaria de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional del gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Karina Fernández, quien explicó cuál es el impacto del Plan de Acuicultura que fue presentado oficialmente el pasado jueves y que tiene la mirada puesta en el contexto de ampliación de la matriz productiva.

En este marco, la funcionaria afirmó que “la inversión acuícola en Tierra del Fuego no solo es una oportunidad económica, también es una decisión estratégica con impacto económico directo en nuestro desarrollo productivo y en la generación de empleo”.

Además, señaló que “la provincia cuenta con condiciones naturales excepcionales: aguas bajas, bajas temperaturas, entorno sanitario privilegiado, lo que permite proyectar una producción sustentable, competitiva y con estándares internacionales, y con un alto valor agregado”, a la vez que afirmó: “esto posiciona a Tierra del Fuego como un polo potencial de acuicultura de alto valor agregado con potencial exportador”.

Cabe resaltar que, desde la perspectiva de inversiones, el sector presenta una cadena de valor amplia y dinámica que no solo involucra a la producción primaria sino también al servicio logístico, el procesamiento industrial, la investigación y el desarrollo tecnológico.

En relación a esto, dijo que “cada eslabón genera empleo directo o indirecto, diversificando la matriz productiva y reduciendo la dependencia de los sectores tradicionales”.

En términos de empleo, la secretaria aseguró que el desarrollo de esta actividad “tiene una capacidad concreta de generar puestos de trabajo calificados y sostenidos en el tiempo, desde operarios, técnicos especializados, profesionales en tecnología logística o comercio exterior, consideramos que el impacto laboral es transversal y tiene un fuerte potencial de crecimiento”.

Finalmente, subrayó que “esto también promueve el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de la pyme, multiplicando su efecto económico en toda la provincia”.