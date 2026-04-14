Abren inscripciones para un programa de apoyo a estudiantes avanzados

Se puso en marcha una nueva instancia de acompañamiento integral destinada a estudiantes de nivel superior en la ciudad de Río Grande, con el objetivo de fortalecer la continuidad de sus trayectorias académicas y facilitar la finalización de sus estudios.

En esta primera etapa, la propuesta está dirigida a quienes cursan carreras terciarias o universitarias y cuentan con un avance igual o superior al 50 %. La iniciativa busca brindar respaldo especialmente a quienes transitan el tramo final de su formación, considerado clave para la obtención del título profesional.

Para acceder, las y los postulantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados, con al menos dos años de residencia comprobable en la ciudad, tener domicilio en Río Grande y cursar estudios en instituciones de educación superior reconocidas oficialmente. Además, deberán acreditar el porcentaje de avance requerido y presentar la documentación correspondiente.

La inscripción se realiza de manera online y permanecerá abierta desde el 13 hasta el 27 de abril, a través del siguiente enlace:

https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/educacionyformacion⁠�

Entre los requisitos documentales se solicita copia de DNI, constancia de alumno regular actualizada, certificado analítico con materias aprobadas, plan de estudios, constancia de CUIL, certificación negativa de ANSES (si corresponde), datos de cuenta bancaria con CBU y comprobantes de ingresos del grupo familiar, en caso de ser necesario.

Una vez finalizada la inscripción, se llevará adelante la evaluación de cada caso para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas y avanzar con el proceso de adjudicación.

La iniciativa se complementa con otras acciones orientadas a la formación y el desarrollo profesional, incluyendo vínculos con distintas instituciones educativas y la promoción de prácticas formativas que favorecen la inserción laboral.

De esta manera, se busca acompañar a quienes se encuentran en la etapa final de sus estudios, impulsando el acceso a oportunidades que contribuyan a su crecimiento académico y profesional.