Impulso a proveedores locales para potenciar la producción fueguina

Se puso en marcha una iniciativa orientada a fortalecer el entramado productivo de Tierra del Fuego mediante el acompañamiento a pequeñas y medianas empresas vinculadas a los sectores acuícola e hidrocarburífero. El acuerdo, suscripto junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), contempla herramientas concretas para mejorar la competitividad de las MiPyMEs locales a través de capacitación técnica y acceso a financiamiento.

La firma se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de referentes del ámbito productivo y empresarial. En este marco, se establecieron convenios específicos con firmas del sector privado que actuarán como empresas núcleo, impulsando el desarrollo de proveedores locales en función de sus propias demandas operativas.

Por un lado, se promoverá el crecimiento de empresas vinculadas a la actividad acuícola, mientras que, por otro, se avanzará en el fortalecimiento de proveedores relacionados con la industria hidrocarburífera. El objetivo es claro: sustituir servicios e insumos que actualmente se adquieren fuera de la provincia, favoreciendo la generación de empleo y el arraigo productivo.

El programa se estructura en dos ejes principales. El primero está enfocado en la capacitación técnica y financiera, brindando asesoramiento integral para que las MiPyMEs puedan acceder a herramientas bancarias, garantías y alternativas dentro del mercado de capitales. El segundo eje apunta al financiamiento productivo, con líneas específicas de crédito a tasas competitivas destinadas a impulsar inversiones.

Además, se prevé la conformación de un comité técnico encargado de seleccionar a las empresas beneficiarias y supervisar la implementación del programa, que tendrá vigencia inicial hasta fines de 2026, con posibilidad de renovación.

Esta propuesta busca consolidar una matriz productiva más diversificada, fomentar la inversión privada y posicionar a la provincia como un polo con mayor capacidad de generación de valor agregado, apostando al desarrollo local como motor de crecimiento económico.