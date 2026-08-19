Más de 4.000 kilos de botellas PET fueron recolectados por estudiantes

Con una importante participación estudiantil, comenzó una nueva edición de “Reciclá y Ganá”, la propuesta que reúne a jóvenes de escuelas secundarias en distintas jornadas destinadas a promover el reciclaje, la economía circular y el cuidado del ambiente.

La primera actividad estuvo enfocada en la recolección y el pesaje de botellas PET N.º 1. En esta instancia participaron 16 establecimientos educativos, que lograron reunir un total de 4.226 kilos de material reciclable.

La iniciativa busca generar conciencia ambiental entre las nuevas generaciones y fomentar la participación activa de estudiantes y familias en acciones vinculadas con la separación y recuperación de residuos.

Como parte del cronograma, el próximo sábado se realizará la jornada denominada “Eco-Tapitas”, que tendrá un carácter solidario y contará con el acompañamiento de las Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan.

Durante esta propuesta, los equipos participantes deberán recolectar y clasificar tapitas plásticas de acuerdo con sus colores para posteriormente realizar el pesaje correspondiente.

A lo largo del certamen se desarrollarán diferentes actividades mediante las cuales las instituciones podrán sumar puntos para la clasificación general. De esta manera, cada jornada permitirá combinar el espíritu competitivo con objetivos relacionados con el cuidado ambiental y la solidaridad.

La participación de los estudiantes también apunta a fortalecer hábitos vinculados con el reciclaje y la reutilización de materiales, promoviendo una mayor responsabilidad sobre los residuos que se generan cotidianamente.

Desde la organización destacaron el compromiso demostrado durante la primera jornada y valoraron especialmente la participación de las familias y de las comunidades educativas, que acompañaron a los jóvenes en la recolección de los materiales.

El certamen continuará con nuevas propuestas hasta llegar a la instancia final, donde se realizará el cierre y la premiación de las instituciones que hayan obtenido los mejores resultados.

De esta manera, “Reciclá y Ganá” busca consolidarse como un espacio de participación juvenil que combina educación ambiental, compromiso comunitario y acciones solidarias, incentivando a los estudiantes a convertirse en protagonistas del cuidado del entorno.