Más de 80 personas se capacitaron en RCP y primeros auxilios en Tolhuin

Más de 80 personas participaron de una jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, realizada en la Casa del Deporte de Tolhuin, con el objetivo de brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia.

La propuesta estuvo destinada a la comunidad en general y contó también con la participación de alumnos de distintas disciplinas deportivas, entre ellas básquet y gimnasia.

Durante el encuentro se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos vinculados con las maniobras de RCP, primeros auxilios y distintas situaciones que pueden presentarse tanto en espacios deportivos como en la vida cotidiana. Entre los temas abordados se incluyeron convulsiones, sangrados nasales, golpes y diferentes alternativas de intervención ante una emergencia.

Además, se explicó la diferencia entre una urgencia y una emergencia, destacando la importancia de actuar rápidamente cuando existe riesgo para la vida de una persona.

La jornada contó con la colaboración de Bomberos de Tolhuin, que aportaron muñecos de reanimación, torniquetes y otros elementos utilizados durante las prácticas. Esto permitió que los participantes pudieran poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Este tipo de capacitaciones busca fortalecer la preparación de la comunidad y acercar conocimientos que pueden resultar fundamentales para brindar una primera respuesta segura y responsable hasta la llegada de los servicios de emergencia.