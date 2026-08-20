Hugo Peralta, el pizzero más austral llevará a Tierra del Fuego al Mundial de Pizza

Hugo Peralta, referente gastronómico de Puerto Almanza, tendrá el desafío de representar a Tierra del Fuego en el 2.º Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada, una competencia internacional que reunirá a cientos de especialistas del rubro en Buenos Aires.

El encuentro se llevará adelante del 2 al 4 de septiembre en el Predio Rural de Palermo, con la participación de más de 500 inscriptos y 12 categorías en competencia. El certamen contará con un jurado internacional y reunirá a exponentes de diferentes países.

Para Peralta, la participación va mucho más allá de obtener un premio. Su principal propósito será mostrar los sabores y productos del Canal Beagle, llevando a una competencia internacional una propuesta nacida en el extremo sur de la Argentina.

Entre sus principales creaciones se encuentra la Pizza Tricolor, una preparación gourmet que combina centolla, mejillones y vieiras, productos emblemáticos de Puerto Almanza. También se destaca por su tradicional pizza de centolla y mejillones, aunque todavía resta definir cuál de sus creaciones presentará oficialmente en el campeonato.

La propuesta de Peralta ya logró convertirse en un atractivo gastronómico para quienes visitan la zona. Turistas de distintos puntos del mundo llegan hasta Puerto Almanza con la intención de conocer y probar sus pizzas, mientras que cocineros y profesionales de la gastronomía también se acercan para compartir experiencias.

El reconocimiento obtenido a través de estas visitas y las invitaciones para participar de encuentros gastronómicos en Brasil, Uruguay y Chile representan, para el pizzero fueguino, una señal de que los sabores del Fin del Mundo pueden trascender fronteras.

Ahora, el desafío será llevar esa identidad al Mundial de Pizza. Hugo Peralta llegará desde Puerto Almanza con una misión clara: representar a Tierra del Fuego, poner en valor sus productos y demostrar que desde el extremo austral también se pueden crear sabores capaces de conquistar al mundo