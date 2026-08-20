175 emprendimientos fueguinos avanzan en una propuesta de identidad y desarrollo local

La iniciativa “Crecer con Identidad: Innovación y raíces para el desarrollo local” avanza con la participación de 175 emprendedores y productores de Tierra del Fuego, seleccionados entre las 256 personas que respondieron a la convocatoria.

El programa propone acompañar a quienes desarrollan productos y proyectos locales mediante instancias de capacitación, intercambio y vinculación comercial. Uno de los principales ejes es trabajar sobre aquellos elementos que forman parte de la identidad fueguina para incorporarlos como un diferencial en cada propuesta.

La primera jornada tuvo lugar en Ushuaia y contó con la participación presencial de 40 personas, mientras que más de 70 participantes se conectaron de manera virtual desde Río Grande y Tolhuin.

Posteriormente, las actividades continuaron en Tolhuin y se prevé una nueva instancia presencial en Río Grande durante septiembre.

A lo largo de los encuentros se aborda la identidad cultural fueguina desde una mirada dinámica, buscando que pueda traducirse en herramientas concretas para mejorar la presentación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios.

El espacio también permite generar vínculos entre emprendedores de distintas localidades, compartir experiencias y plantear los desafíos que atraviesan quienes producen y comercializan en la provincia.

De esta manera, “Crecer con Identidad” busca consolidarse como un ámbito de formación y encuentro destinado a potenciar emprendimientos locales y dar mayor valor a las propuestas vinculadas con la identidad y las raíces fueguinas.