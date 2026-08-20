Este viernes comienzan las inscripciones para los cursos del segundo cuatrimestre

El Centro Educativo y de Formación Laboral “Dr. Manuel Belgrano” abrirá este viernes 21 de agosto el período de inscripción para las capacitaciones previstas durante el segundo cuatrimestre de 2026.

La inscripción será completamente online y estará disponible desde las 9:00 horas en el sitio web de la institución. A partir de ese momento, los interesados podrán acceder a las distintas propuestas y completar el trámite correspondiente.

Desde el Centro Educativo remarcaron que la página será habilitada específicamente en el horario anunciado, por lo que se recomienda ingresar a tiempo para conocer la oferta de cursos y realizar la inscripción.

Viernes 21 de agosto

Desde las 9:00 horas

Sitio de inscripción: www.ceflmanuelbelgrano-tdf.com.ar

Las nuevas propuestas de formación laboral representan una alternativa para quienes buscan adquirir herramientas y conocimientos que contribuyan a su desarrollo personal y laboral.