La UNTDF inició la construcción de su nueva residencia universitaria en Ushuaia

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego puso en marcha la construcción de una nueva Residencia Universitaria en el Campus de Ushuaia, con el objetivo de ampliar las alternativas de alojamiento para estudiantes que deben trasladarse desde otras ciudades o que atraviesan dificultades habitacionales.

El proyecto contempla un edificio de aproximadamente 430 metros cuadrados, con cinco dormitorios y sectores de uso común. Además, el diseño incorpora criterios de eficiencia energética, accesibilidad y soluciones constructivas adaptadas a las condiciones climáticas de la provincia.

La obra tendrá una inversión de $933.841.311,19 y será financiada íntegramente con recursos propios de la universidad. El plazo previsto para su ejecución es de 270 días corridos y los trabajos fueron adjudicados mediante licitación pública a la empresa Ryan Construcciones SRL.

Actualmente, la institución cuenta con una residencia ubicada en un inmueble alquilado de la calle Onas, donde se alojan estudiantes provenientes principalmente de Río Grande y Tolhuin, además de jóvenes que necesitan apoyo para acceder a una vivienda durante su formación.

Con la construcción de un espacio propio, la UNTDF apunta a fortalecer las condiciones de permanencia de sus estudiantes y facilitar el acceso a la educación superior, especialmente para quienes deben radicarse temporalmente en Ushuaia para continuar sus estudios.