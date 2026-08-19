El Scooter de Río Grande da un nuevo paso y se incorpora a la Asociación de Patín Tierra del Fuego

La disciplina urbana que ya cuenta con jóvenes exponentes en Río Grande y Ushuaia fue incorporada oficialmente al trabajo de la Asociación de Patín Tierra del Fuego. El objetivo es continuar fortaleciendo su desarrollo y acompañar a los deportistas que practican esta modalidad.

Este fin de semana, en Río Grande, se realizó la presentación oficial del Scooter por la Asociación de Patín Tierra del Fuego, dando un nuevo paso para el crecimiento y reconocimiento de esta disciplina urbana en la provincia.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la Asociación de Patín Tierra del Fuego, Nahir González y la Secretaria Natalia Inostroza, quienes mantuvieron un encuentro con atletas y familias vinculadas al scooter, con el objetivo de conocer de cerca el trabajo que se viene desarrollando y avanzar en la incorporación de esta disciplina dentro de la estructura de la asociación.

El Scooter se viene practicando principalmente en el Parque Municipal de Deportes Urbanos de Río Grande, mientras que también cuenta con representantes en la ciudad de Ushuaia. Su crecimiento durante los últimos años permitió que cada vez sean más los jóvenes interesados en desarrollar esta actividad.

Desde la Asociación de Patín Tierra del Fuego (ADEPA) destacaron la importancia de acompañar este proceso y generar herramientas que permitan continuar fortaleciendo el deporte urbano en la provincia.

La dirigente remarcó además que «el scooter está incorporándose a la Confederación Argentina de Patín (CAP), entidad a la que se encuentra afiliada la asociación fueguina. La disciplina cuenta con las modalidades Park y Street y tendrá por primera vez representación de Tierra del Fuego en un Campeonato Nacional que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en Avellaneda«. De esta manera, el Scooter comienza una nueva etapa dentro de la estructura deportiva provincial, con el acompañamiento institucional de la Asociación de Patín Tierra del Fuego y con el desafío de continuar creciendo en toda la provincia.

Una asociación que busca ampliar el deporte

La Asociación de Patín Tierra del Fuego trabaja desde hace años en distintas disciplinas vinculadas al patinaje. Actualmente cuenta con escuelas en Río Grande y Ushuaia y desarrolla actividades relacionadas con el patín artístico, patín carrera, hockey en línea y deportes urbanos.

González destacó particularmente el crecimiento del patinaje artístico y señaló que Tierra del Fuego cuenta incluso con una pareja que constituye una propuesta única a nivel nacional.

En el caso del hockey, la asociación también acompaña el trabajo de clubes como Dragones y representantes vinculados al Club Andino, con deportistas que desarrollan hockey sobre ruedas y hockey en línea.

“Estamos trabajando no solamente en las disciplinas, sino también en el hockey, porque también tiene su representación dentro de la Confederación Argentina de Patín”, explicó.

El objetivo: formar atletas y también capacitar técnicos y jueces

La dirigente sostuvo que el desafío no pasa únicamente por sumar jóvenes a la actividad, sino también por profesionalizar y fortalecer el deporte.

En ese sentido, destacó la necesidad de formar jueces, técnicos y profesionales vinculados al scooter, siguiendo el mismo camino que se viene desarrollando en otras disciplinas.

“Lo mismo estamos tratando de desarrollar con el scooter: promover jueces y que el técnico pueda estudiar en una universidad”, señaló.

Para finalizar González expresó que, «Tierra del Fuego ya cuenta con infraestructura y jóvenes interesados en practicar estas disciplinas, por lo que ahora resulta fundamental fortalecer el acompañamiento institucional y económico«.