Un inspector municipal quedó involucrado en un siniestro vial y se iniciarán actuaciones administrativas

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana del domingo en Tolhuin derivó en la intervención de las autoridades y en el inicio de actuaciones administrativas, luego de que se estableciera que uno de los vehículos involucrados estaría vinculado a un agente municipal del área de Tránsito.

El hecho se registró cerca de las 7:45 sobre calle Pedro Oliva al 400, donde un Fiat Uno de color bordó impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que se encontraba estacionado.

Cuando arribó el personal policial, ambos rodados se encontraban sin ocupantes. A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos lograron establecer la identidad de la persona vinculada con el Fiat Uno.

Pasado el mediodía, se presentó en el lugar Javier López, señalado como propietario del automóvil y quien se desempeña como inspector de Tránsito. A partir de su presencia, continuaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

La situación tomó relevancia debido a la función pública que desempeña el involucrado, por lo que desde las áreas correspondientes se dispuso avanzar con un procedimiento administrativo.

En ese marco, se informó que serán analizadas las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, así como también las posibles responsabilidades que pudieran surgir a partir de lo sucedido.

El episodio generó preocupación debido a que involucra a un trabajador relacionado directamente con tareas de tránsito y cumplimiento de las normas de circulación.

Desde el ámbito municipal remarcaron la importancia de preservar la responsabilidad y el compromiso que exige el ejercicio de una función pública, particularmente en áreas vinculadas con la seguridad vial.

Las actuaciones administrativas permitirán reunir los elementos necesarios para determinar con mayor precisión lo ocurrido y establecer, si corresponde, las medidas pertinentes.

Mientras tanto, las actuaciones policiales continúan su curso de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de hechos.