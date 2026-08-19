El CEC se movilizó por cinco despidos en La Anónima de Río Grande y Tolhuin

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) realizó este miércoles una manifestación frente a una sucursal de La Anónima para expresar su rechazo a cinco despidos registrados recientemente en la cadena de supermercados. Cuatro de las desvinculaciones corresponden a trabajadores de Río Grande y una a Tolhuin.

Desde la organización sindical señalaron que las cesantías se concretaron sin expresión de causa y que la empresa habría planteado una reestructuración vinculada con la disminución de las ventas y el menor movimiento comercial.

La protesta tuvo como objetivo visibilizar la situación y reclamar que no se produzcan nuevas desvinculaciones. La medida se desarrolló sin bloquear el ingreso al establecimiento ni impedir la atención de los clientes.

El secretario general del CEC, Daniel Rivarola, explicó que representantes del sindicato mantuvieron conversaciones con autoridades de la empresa, aunque consideró poco probable que los despidos sean revertidos.

El dirigente mercantil también expresó preocupación por el escenario que atraviesa el sector comercial y señaló que las recientes bajas se suman a otros casos registrados durante el año.

Según los datos difundidos por el sindicato, con estos nuevos despidos ya son alrededor de 85 los trabajadores del comercio que perdieron su empleo durante 2026. El número se eleva considerablemente al incorporar los registros correspondientes a los dos años anteriores.

Desde el CEC remarcaron además que existe preocupación por una versión que hablaba de una posible reducción de personal mucho mayor dentro de la empresa. Sin embargo, aclararon que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una cifra de esa magnitud.

La organización sindical continuará siguiendo la situación y buscará establecer un canal de diálogo con la empresa para intentar evitar nuevas pérdidas de puestos laborales.

Rivarola vinculó el escenario del comercio con la caída del consumo y con la situación del empleo en otros sectores de la economía fueguina. Según sostuvo, la menor circulación de dinero repercute directamente sobre las ventas y termina afectando también a los trabajadores mercantiles.

Por el momento, los cinco despidos confirmados constituyen el principal foco de preocupación del gremio, que anticipó que continuará acompañando a los trabajadores afectados y reclamando el cumplimiento de las obligaciones laborales correspondientes