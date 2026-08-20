El Arte del Movimiento 2026: ya están abiertas las inscripciones

La ciudad de Río Grande se prepara para una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, una propuesta que cada año reúne a artistas, estudios y academias de danza para celebrar el talento y el trabajo desarrollado en los distintos espacios de formación artística.

Las inscripciones para participar de la edición 2026 permanecerán abiertas hasta el 18 de septiembre y se realizan de manera online a través del Portal Ciudadano. Para acceder al formulario, se debe ingresar a la sección de búsqueda y escribir “El Arte del Movimiento”.

La iniciativa ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años, tanto en convocatoria como en cantidad de jornadas. La edición 2025 reunió a unos 2.500 artistas sobre el escenario, convirtiendo al encuentro en una de las propuestas vinculadas a la danza con mayor participación de la región.

La nueva edición volverá a ofrecer un espacio para disfrutar de distintos ritmos, géneros y expresiones dancísticas, con la participación de personas de diferentes edades y niveles de formación.

Además de brindar un escenario para mostrar el trabajo realizado durante todo el año, el encuentro busca fortalecer el vínculo entre artistas, docentes, familias y la comunidad, promoviendo la cultura y la expresión artística a través de la danza.