Gastón Díaz cuestionó la postura de Ushuaia por la transferencia vinculada a Mirgor

El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, salió al cruce de las declaraciones surgidas desde Ushuaia en torno a la transferencia de fondos realizada por la empresa Mirgor y cuestionó las interpretaciones realizadas sobre el episodio.

Díaz sostuvo que el debate generado alrededor de la operación requiere mayor precisión y consideró que algunas de las críticas formuladas parten de una lectura equivocada de los hechos.

En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse únicamente en la transferencia, sino también en la necesidad de comprender el contexto y los procedimientos que rodearon la operación financiera.

El funcionario señaló que atribuir intencionalidades políticas o administrativas sin contar con toda la información puede llevar a conclusiones apresuradas. En esa línea, cuestionó lo que consideró una falta de conocimiento sobre el funcionamiento de las cuentas y los mecanismos utilizados en este tipo de operaciones.

La polémica se originó luego de que trascendiera una transferencia de dinero de Mirgor al Municipio de Río Grande, situación que posteriormente fue explicada por la empresa como un error y cuyo monto fue reintegrado.

A partir de ese episodio, surgieron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, mientras que desde Río Grande se buscó aclarar el alcance de la situación y evitar que el caso sea interpretado por fuera de su verdadero contexto.

Díaz apuntó particularmente contra quienes, según sostuvo, realizaron afirmaciones sin contar con información suficiente. Consideró que la discusión pública debe estar acompañada por datos concretos y no por interpretaciones que puedan generar confusión entre los vecinos.

El dirigente también defendió el vínculo entre el sector industrial y la ciudad de Río Grande, destacando la importancia que tienen las empresas radicadas en la provincia para la generación de empleo y el movimiento económico local.

La situación se produce además en un contexto de fuerte atención sobre Mirgor, debido al conflicto laboral que mantiene con la Unión Obrera Metalúrgica y a las recientes negociaciones desarrolladas en el marco de la conciliación obligatoria.

Para Díaz, cualquier análisis relacionado con la industria fueguina debe contemplar la importancia estratégica de la actividad productiva y el impacto que las decisiones empresariales tienen sobre los trabajadores y la economía de la ciudad.

De esta manera, el funcionario respondió a las críticas y pidió abordar la controversia con mayor responsabilidad, evitando que una situación administrativa puntual termine transformándose en una disputa política alejada de los hechos comprobables