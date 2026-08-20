Gracianía cuestionó la pérdida de días de clases y defendió el proyecto de esencialidad educativa

Durante un encuentro con familias realizado en Río Grande, la legisladora provincial de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, planteó su preocupación por la cantidad de jornadas escolares que no se concretaron y calificó la situación como una “verdadera tragedia educativa”.

La legisladora sostuvo que durante el último año no se habría alcanzado siquiera la mitad de los días de clases previstos y cuestionó la falta de información oficial precisa sobre la cantidad de jornadas que finalmente fueron dictadas.

En ese marco, también hizo referencia a las dificultades vinculadas con la infraestructura escolar y a los conflictos gremiales que afectan el normal desarrollo del ciclo lectivo. Al explicar el proyecto de esencialidad educativa, aclaró que la iniciativa no busca avanzar contra los docentes ni impedir el derecho a huelga.

Según detalló, la propuesta apunta a garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del 75% por establecimiento y turno durante las medidas de fuerza, con el objetivo de sostener la continuidad educativa mientras se mantienen los derechos laborales de los trabajadores.

“Hemos sido espectadores de una verdadera tragedia educativa”, expresó Gracianía, quien remarcó que, ante los conflictos, “siempre los chicos, la parte más débil, son los que pagan las consecuencias”.