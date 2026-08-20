La deuda ya alcanza a nueve de cada diez hogares argentinos

Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) expuso un escenario preocupante respecto de la situación financiera de las familias argentinas. Según el relevamiento, el 92,3% de los hogares mantiene algún tipo de deuda.

El panorama se agrava al observar el nivel de incumplimiento: el 88,9% de las obligaciones registradas se encuentra impaga o presenta algún grado de atraso. A esto se suma que el 44% de las familias debe destinar más de la mitad de sus ingresos mensuales para afrontar compromisos financieros.

Otro de los datos destacados está relacionado con el uso de las tarjetas de crédito. El 62,5% de las compras realizadas mediante este medio corresponde a alimentos, lo que refleja que el financiamiento dejó de utilizarse principalmente para consumos extraordinarios y comenzó a ser una herramienta para cubrir necesidades básicas.

El endeudamiento también se vuelve más complejo para una parte importante de los hogares. El 28,4% de las familias endeudadas acumula más de tres obligaciones diferentes, mientras que el 47,5% considera que no podrá hacer frente a la totalidad de sus compromisos.

Los números del informe muestran así un creciente nivel de presión sobre los ingresos familiares, con un crédito que, para numerosos hogares, pasó de ser una alternativa de financiamiento a convertirse en un recurso necesario para sostener los gastos cotidianos.