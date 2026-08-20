Expulsaron de Tierra del Fuego a un ciudadano dominicano condenado por narcotráfico

La Dirección Nacional de Migraciones concretó la expulsión de un ciudadano dominicano de 41 años, quien cumplía una condena por comercialización de estupefacientes en Río Grande.

Se trata de José Luis Rodríguez Cabrera, quien permanecía alojado en la Unidad de Detención N.º 1 desde el 11 de abril de 2024, luego de recibir una pena de 4 años y 3 meses de prisión.

Una vez cumplida la proporción de la condena requerida y con la orden de expulsión firme, el Tribunal Oral Federal dispuso su salida definitiva del territorio argentino.

De esta manera, Migraciones llevó adelante el traslado y concretó la expulsión del hombre, quien fue enviado fuera del país en cumplimiento de la resolución judicial.