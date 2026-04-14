Videojuegos en el aula: una apuesta innovadora para la educación primaria

Un proyecto educativo pionero comenzará a implementarse en escuelas primarias de Tierra del Fuego con el objetivo de acercar a los estudiantes al mundo del desarrollo de videojuegos. La iniciativa tendrá su primera etapa en tres instituciones: la Escuela Nº 40 de Ushuaia, la Escuela Nº 44 de Río Grande y la Escuela Nº 45 de Tolhuin, marcando el inicio de una experiencia pedagógica orientada a la innovación.

La propuesta busca transformar el aula en un espacio creativo donde los chicos y chicas puedan explorar herramientas tecnológicas desde una perspectiva integral. Para ello, se realizaron encuentros iniciales con equipos de supervisión y directivos, con el fin de coordinar la implementación y adaptar el proyecto a las realidades de cada institución.

El programa plantea una ruta formativa que comienza en la primaria y se proyecta hacia niveles educativos superiores, promoviendo habilidades clave para el futuro. A través de un enfoque de investigación y práctica, se irán evaluando los avances y resultados del proyecto en cada una de sus etapas.

Entre las fases previstas se destacan la capacitación docente, el acompañamiento en el aula con especialistas y el desarrollo de videojuegos por parte de estudiantes de sexto grado. Como cierre, se realizará una muestra anual donde se exhibirán las producciones y se analizará el impacto de la experiencia.

Uno de los aspectos más destacados es la integración de contenidos como matemática, narrativa, arte y lógica dentro del proceso de creación de videojuegos, lo que permite un aprendizaje dinámico y transversal.

Esta iniciativa pone el foco en el pensamiento computacional y la creatividad digital como herramientas fundamentales para el desarrollo educativo, abriendo nuevas oportunidades para que los estudiantes se vinculen con las demandas del mundo actual.