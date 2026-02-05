El Banco de Tierra del Fuego amplía el diálogo con empresas y avanza en nuevas herramientas de financiamiento

Autoridades de la entidad se reunieron con cámaras y organismos del sector productivo para presentar resultados de la gestión crediticia y anticipar líneas orientadas a la inversión, la vivienda y la mejora de servicios básicos.

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) realizó un nuevo encuentro de trabajo con representantes del sector productivo y comercial de la provincia, en una jornada orientada a fortalecer la articulación institucional, evaluar el desempeño de las líneas vigentes y proyectar nuevas alternativas de financiamiento para la economía local.

La reunión fue encabezada por el presidente de la entidad, Adrián Cosentino, y reunió a cámaras empresariales, entidades sectoriales y organismos vinculados al desarrollo productivo. En ese ámbito se compartieron los principales ejes de la gestión del Banco, se escucharon las demandas del sector y se ratificó el compromiso de acompañar a las empresas y a las familias fueguinas.

Durante el encuentro se expusieron los indicadores de la actividad crediticia, que muestran una evolución positiva pese al escenario económico. La cartera comercial registró un crecimiento del 324 % en valores nominales respecto de diciembre de 2025, mientras que la cartera de consumo evidenció un incremento del 81 %, con financiamiento destinado tanto a capital de trabajo como a la recomposición financiera de los hogares.

En cuanto al detalle de las líneas, se informó que los créditos para capital de trabajo alcanzan unas 82 operaciones, por un monto aproximado de $1.980 millones. Por su parte, las líneas dirigidas a individuos suman más de 529 operaciones, con un volumen superior a los $7.620 millones.

“Nuestra prioridad es acompañar al entramado productivo con herramientas que sean accesibles, previsibles y adaptadas a las necesidades de cada actividad”, expresó Cosentino, al tiempo que destacó la importancia de sostener el diálogo permanente con los distintos sectores.

La jornada también permitió poner en valor la vinculación del BTF con el mercado de capitales, a través de un acuerdo con el Mercado Argentino de Valores, que amplía las opciones de financiamiento para las empresas fueguinas. Asimismo, se repasó el trabajo conjunto con el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino y el Consejo Federal de Inversiones, orientado a facilitar el acceso al crédito y promover proyectos de inversión.

Finalmente, el Banco adelantó que se encuentra avanzando en el diseño de nuevas líneas de financiamiento, entre las que se destacan créditos hipotecarios y préstamos para la conexión de gas domiciliario, con foco en mejorar las condiciones de vida y promover el desarrollo económico provincial.

El encuentro cerró con el compromiso de dar continuidad a estos espacios de trabajo y profundizar las agendas sectoriales, con el objetivo de construir soluciones conjuntas que impulsen el crecimiento de Tierra del Fuego.