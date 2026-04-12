Reimpulso energético con nuevas inversiones y desafíos operativos

Las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego se preparan para una nueva etapa de actividad con la incorporación de un operador que buscará reactivar la producción y mejorar el rendimiento de los yacimientos.

La elección de la firma a cargo fue el resultado de un proceso de evaluación en el que se analizaron múltiples propuestas, priorizando la capacidad técnica, la experiencia en el sector y la solidez financiera. Este análisis permitió definir una estrategia orientada a recuperar la operatividad plena de las áreas y potenciar su desarrollo.

Uno de los ejes centrales de esta nueva fase será la optimización de pozos que actualmente presentan bajos niveles de producción, junto con la implementación de un plan de inversiones destinado a incrementar la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos existentes.

El inicio de las operaciones está previsto para comienzos de mayo, en un esquema que también contempla la continuidad laboral del personal, garantizando la estabilidad de quienes ya se desempeñan en los yacimientos.

En paralelo, se avanzará en la conformación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que permitirá proyectar un horizonte de trabajo más amplio y consolidar un modelo de gestión a largo plazo.

Otro aspecto relevante será la puesta en marcha de acciones destinadas a la remediación ambiental, con intervenciones en sectores que requieren mejoras, buscando compatibilizar la actividad productiva con criterios de sostenibilidad.

La presentación oficial de esta nueva etapa tendrá lugar en Río Grande, donde se anunciarán los lineamientos principales y el cronograma de trabajo previsto para los próximos meses.