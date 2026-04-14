Rápida intervención evitó daños mayores en un galpón de Río Grande

Un principio de incendio generó preocupación este martes por la mañana en la intersección de Yrigoyen y Pasaje Villegas, en la ciudad de Río Grande, luego de que un vecino alertara a las autoridades al detectar una densa columna de humo proveniente de un galpón.

Ante el aviso, se desplegó un operativo conjunto que contó con la participación de Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía, efectivos de la Comisaría Primera y personal de Defensa Civil. Gracias a la rápida respuesta, el fuego fue controlado en poco tiempo, evitando que se extendiera hacia construcciones cercanas.

Si bien en los primeros minutos la situación generó inquietud entre los residentes de la zona por la intensidad del humo, las tareas realizadas permitieron descartar riesgos mayores. En el interior del galpón se encontraba un camión, que no habría sufrido daños visibles tras el incidente.

No se registraron personas heridas ni fue necesaria la asistencia médica. Por el momento, las causas que originaron el foco ígneo no han sido determinadas.